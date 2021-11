Giovani uccisi: autopsie, un colpo alla testa per entrambi

(ANSA) - NAPOLI, 03 NOV - Raggiunti ciascuno da una ogiva alla testa: uno morto sul colpo, l'altro dopo qualche minuto.

Sono terminate poco fa le autopsie sulle salme di Giuseppe Fusella e Tullio Pagliaro, i due giovani di Portici (Napoli), uccisi a colpi di pistola dal camionista Vincenzo Palumbo, la notte tra il 28 e il 29 ottobre scorsi a Ercolano. Gli esami, iniziati alle 16, sono terminati dopo circa tre ore e mezza.

Agli accertamenti hanno preso parte il medico legale nominato dalla Procura di Napoli, la dottoressa Anna Gargiulo e i due consulenti nominati dai legali delle parti offese, l'avvocato Gennaro Bartolino, per la famiglia Fusella, e l'avvocato Maurizio Capozzo per la famiglia Pagliaro.

Domani, alle 15,30, officiati da don Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, si terranno i funerali nella Chiesa di San Ciro di Portici.

Il sindaco Enzo Cuomo ha proclamato il lutto cittadino. Le attività didattiche si svolgeranno regolarmente ma, alle 12, in ogni aula, sarà osservato un minuto di silenzio.

"Le attività commerciali e produttive - scrive il primo cittadino su Fb - sono invitate a manifestare o esporre in forma libera segni di adesione al lutto cittadino anche in concomitanza della cerimonia funebre". (ANSA).