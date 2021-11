E.League: Spalletti, assenti? Non ci manca nulla per vincere

(ANSA) - NAPOLI, 03 NOV - "Domani non ci manca niente, abbiamo una squadra forte e l'unica possibilità per soddisfare la forza della squadra è la vittoria". Luciano Spalletti va al di là delle assenze di Fabian Ruiz, Insigne e Mario Rui in vista del match di domani contro il Legia Varsavia per la quarta giornata di Europa League.

Il tecnico del Napoli sottolinea che "abbiamo una rosa che ci permette di sostituire qualcuno che ha giocato più spesso o che sarebbe stato un rischio il tentativo di farli giocare. Veniamo qui con una rosa che ci permette di far giocare 16 giocatori usando al meglio i cambi". (ANSA).