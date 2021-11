Incendiato il portone del Convento francescano a Marcianise

(ANSA) - CASERTA, 02 NOV - Un incendio è stato appiccato nella notte al portone d'ingresso del Convento francescano di San Pasquale, a Marcianise (Caserta).

Le fiamme hanno distrutto parzialmente il portone ed hanno messo a rischio alcuni ospiti, che dormono a pianoterra, dove ha sede l' Associazione "Santa Maria dell'Accoglienza", che aiuta i bisognosi con servizi di assistenza e una mensa .

Sull'episodio indaga la Polizia. Il sindaco di Marcianise Antonello Velardi si è recato dal superiore del convento, padre Michele Santoro, per esprimere di persona la solidarietà dell'intera città, Con Velardi c'erano il vicesindaco Tommaso Rossano e l'assessore Francesco Tartaglione. "Al di là della matrice del vile attentato - ha detto il sindaco - resta il gesto gravissimo. Un gesto che colpisce un simbolo della città: un luogo che è un punto di riferimento, dove si fa vera accoglienza. Un luogo in cui Marcianise si riconosce, in nome dei valori della solidarietà". (ANSA).