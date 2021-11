D'Incà,intesa con Pd? Napoli laboratorio politico principale

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - "Noi abbiamo già fatto alcuni passi in avanti importanti, come a Napoli dove con Gaetano Manfredi abbiamo vinto al primo turno. Quello è il nostro laboratorio politico principale. Il lavoro fatto nel governo Conte ha dato ottimi risultati per il nostro Paese e abbiamo imparato a conoscere e stimare i colleghi di Pd e Leu. Quella è una strada molto importante, poi chiaramente noi siamo una forza molto innovatrice e vogliamo cambiare il nostro Paese. La guida di Giuseppe Conte con i 5 vicepresidenti ci aiuteranno a far sì che il M5S possa essere compreso in tutti i risultati che ha ottenuto. Siamo stati la spina dorsale degli ultimi 3 governi, durante la pandemia abbiamo saputo tenere la barra dritta con Conte che ci ha guidato e stiamo dando il massimo impegno anche nel governo Draghi, i risultati si stanno vedendo". Lo afferma Federico D'Incà, ministro per i Rapporti con il Parlamento a radio Cusano Campus parlando dell'alleanza con il Pd. (ANSA).