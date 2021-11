De Luca,in Campania entro novembre 3/a dose personale scuola

(ANSA) - NAPOLI, 02 NOV - Asl e ospedali campani devono programmare prioritariamente la vaccinazione con terza dose a tutto il personale scolastico e universitario che ha superato il sesto mese dalla seconda somministrazione, da effettuare entro novembre. E' l'indicazione emersa al termine di una riunione con il governatore Vincenzo De Luca: "E' l'unico strumento - dice - per non dover chiudere le scuole nei prossimi mesi. L'obiettivo è garantire la piena tutela della popolazione scolastica dove insiste il maggior numero di non vaccinati dai 15 anni in giù, un pericoloso canale di contaminazione non solo per studenti e docenti ma anche per le famiglie". "Con la terza dose - spiega De Luca - è stata già completata la vaccinazione per tutto il personale delle Rsa. Contestualmente al personale scolastico, si continuerà con la terza dose a tutto il personale sanitario e ai pazienti fragili. Ma occorre entro novembre richiamare alla vaccinazione tutto il personale scolastico e universitario".

(ANSA).