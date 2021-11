Blitz antifalsi, anche 'A livella' Totò senza marchio Siae

(ANSA) - NAPOLI, 02 NOV - Il comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nel corso di una serie di interventi ispettivi tra il capoluogo e l'area metropolitana, ha sottoposto a sequestro 1.456.000 prodotti contraffatti o "non sicuri", tra cui articoli tipici di Halloween, privi delle certificazioni minime di sicurezza e di indicazioni per il consumatore. Peraltro, nel quartiere Arenaccia, le Fiamme Gialle hanno sequestrato - presso un deposito adibito al commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali - macchinari per litografie, ma anche1900 libri di "Totò" dal titolo "A' livella" privi del marchio SIAE, 2.500 fra giocattoli, stampe e altri articoli con marchi contraffatti.

Nel quartiere Barra, il Gruppo Pronto Impiego ha sequestrato in una libreria 1000 giocattoli con famosi marchi contraffatti; i Baschi verdi hanno anche rinvenuto 3.100 articoli non sicuri destinati ai più piccoli, come calendari e album da disegno.

Nel corso di tre distinti interventi i finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano, tra la zona industriale e Secondigliano, hanno sottoposto a sequestro presso empori cinesi 14.400 tra cosmetici e articoli di Halloween non sicuri, potenzialmente pericolosi per la salute, e individuato un opificio clandestino, anch'esso sequestrato insieme con 2.200 capi di abbigliamento contraffatti, attrezzature e macchinari utilizzati per il loro confezionamento. (ANSA).