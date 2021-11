Napoli: riposizionata lapide in memoria Falcone e Borsellino

(ANSA) - NAPOLI, 02 NOV E' stata riposizionata ai piedi dell'albero della Legalità, in piazza Municipio a Napoli, la lapide in memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che era stata vandalizzata. A eseguire l'intervento sono stati i lavoratori di Napoli Servizi. La lapide era stata staccata dal basamento e capovolta a terra ma fortunatamente non aveva subito danni. Sul posto a coordinare l'intervento, il vicesindaco Mia Filippone. Al rientro a Palazzo San Giacomo dalle cerimonia al cimitero di Poggioreale per la ricorrenza dei defunti, il sindaco Gaetano Manfredi si è fermato in raccoglimento davanti alla lapide per alcuni minuti.(ANSA).