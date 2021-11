Giovani uccisi: striscione chiede giustizia per le vittime

(ANSA) - PORTICI, 01 NOV - Uno striscione con su scritto 'Giustizia e solidarietà per due figli di questa città', firmato 'ultras Portici' è stato affisso in via IV Novembre a Portici ( Napoli) in ricordo di Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, i due giovani uccisi la notte del 29 ottobre in via Marsiglia a Ercolano. (ANSA).