Pugilato: Mondiali Elite: Mouhiidine ai quarti di finale

(ANSA) - BELGRADO, 31 OTT - Ancora una vittoria per il peso massimo azzurro Aziz Abbes Mouhiidine nei Mondiali Elite 2021 di pugilato. Sul ring della Stark Arena di Belgrado Il 23enne poliziotto irpino ha battuto ai punti con verdetto unanime ((5-0, con due 30-27 e tre 29-28) il vicecampione del mondo in carica, e fighter dell'Ecuador, Julio Castillo Torres, contro il quale ha sempre condotto il match pur senza mai eccedere nell'affondare i colpi.

Martedì sera, nei quarti di finale, Mouhiidine affronterà il pericoloso indiano Sanjeet Sanjett, che oggi si è imposto contro il georgiano Giorgi Tchigladze per 4-1 e che in precedenza aveva eliminato il quotato russo Andrei Stotskii. Se Mouhiidine vincerà, avrà conquistato come minimo la medaglia di bronzo.

