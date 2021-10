Cinema: un francobollo italiano per l'attore Bud Spencer

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Si intensifica, fino quasi ad una cadenza quotidiana, l'emissione di francobolli per completare il programma filatelico italiano del 2021. Questa volta il nuovo francobollo - valido per la posta ordinaria diretta in Italia - è dedicato all'attore Bud Spencer, all'anagrafe Carlo Pedersoli, nato a Napoli il 31 ottobre 1929 e morto nel 2016.

La vignetta, rispetta l'impianto grafico della serie cui appartiene, quella delle ''eccellenze dello spettacolo'', con un ritratto collocato entro una cornice che evoca la pellicola cinematografica.

Il bollettino illustrativo dell'emissione, firmato dai figli, ricorda la multiforme attività del commemorato che è stato un grande campione di nuoto, un attore popolarissimo, un musicista e compositore, uno scrittore e un appassionato pilota d'aereo e di elicottero. Premiato con il David di Donatello alla carriera, insieme a Terence Hill (coprotagonista in tanti film), nel 2008 è stato anche nominato Ambasciatore Unesco nel mondo, per la difesa dei diritti umani. (ANSA).