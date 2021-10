Vaccini: Faella, fuori luogo accampare dubbi su efficacia

(ANSA) - NAPOLI, 30 OTT - "Dopo più di due anni di studio e un'inoculazione che ha già interessato con regolarità milioni di persone, è assolutamente fuori luogo accampare dubbi sull'efficacia dei vaccini per il Covid Sars e soprattutto parlare ancora di fase sperimentale. Bisogna insistere invece sul fatto che, rispetto ad una cura che è ancora invece di là da venire, è l'unico strumento che abbiamo per contrastare la diffusione della malattia". Lo sottolinea l'infettivologo Franco Faella nel suo intervento all'HSE Symposium di Napoli che si è concluso con l'attribuzione e la consegna delle borse di studio istituite da EBILAV e Fondolavoro per i "progetti di innovazione" realizzati dai ricercatori italiani. "Da infettivologo è impossibile pensare che in futuro non si verifichino altre pandemie. Ma interroghiamoci anche sull'origine di questi fenomeni che sono in gran parte da imputare ad un deleterio intervento dell'umanità nei confronti dell'ambiente e nei rapporti assolutamente sbagliati che intercorrono con il mondo animale".

Nel corso dei lavori si è tenuta la tavola rotonda "Prevenzione: da costo a risorsa" con l'on. Caterina Licatini (VIII Comm. Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici dela Camera), Maurizio Di Giusto (presidente Commissione d'Albo Tecnici della Prevenzione), Franco Ascolese (presidente Ordine Tecnici Sanitari della Campania), Maurizio La Rocca (UNPISI Associazione Tecnico Scientifica). La terza edizione si è conclusa con la consegna dei premi e delle borse di studio HSE Symposium effettuata da Luigi D'Oriano (EBILAV), Carlo Parrinello (Fondolavoro), Umberto Carbone (Università Federico II) e Vincenzo Fuccillo (Associazione Europea Prevenzione).

Vincitori delle tre borse di studio sono i giovani ricercatori Tiwana Varrecchia (con il lavoro "Rischio biomeccanico in attività di sollevamento carichi affaticanti: coattivazione muscolare in persone con e senza disturbi della schiena"), Georgia Libera Finstad (con "Technostress Questionnaire: uno studio pilota"), Salvatore Lanzaro (con "Il metodo "UNI.ATT", metodica di valutazione del rischio infortuni dall'utilizzo di macchine e attrezzature). "Menzione speciale" ai lavori di Eleonora Laurini, Giorgia Chini, Marco Arcangeli. (ANSA).