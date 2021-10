Napoli: gommone pagato con assegno falso recuperato dalla Ps

(ANSA) - NAPOLI, 30 OTT - Ha riconosciuto, su un noto sito di compravendita on-line, il gommone messo in vendita da una sua parente nel 2018 la quale però era stata pagata con un assegno falso: ieri mattina, al termine di indagini iniziate dopo la segnalazione giunta mercoledì scorso, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato di Napoli sono risaliti all'uomo che stava vendendo il natante. Dopo averlo contattato fingendosi interessati all'acquisto si sono recati sul luogo dell'appuntamento, un rimessaggio di Casoria, popoloso comune in provincia di Napoli.

Una volta giunti a destinazione hanno individuato e bloccato il "venditore": il gommone è stato trovato all'interno del deposito.

Il venditore, V.M., napoletano di 39 anni con precedenti di polizia, è stato denunciato per ricettazione mentre l'imbarcazione è stata restituita alla proprietaria. (ANSA).