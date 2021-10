Covid: più ricoveri in Campania, lieve rialzo tasso contagio

(ANSA) - NAPOLI, 30 OTT - In Campania, nelle ultime 24 ore, sono risultati positivi al Covid 629 persone su 22.926 con una incidenza del 2,74% in leggero incremento rispetto al 2,37% di ieri.

Il bollettino dell'Unità di crisi informa che una persona è deceduta.. I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656 e 20 quello occupati, dato stabile negli ultimi due giorni.

I posti letto di degenza disponibili sono 3.160 e quelli occupati sono 248, in aumento rispetto ai 229 di ieri. (ANSA).