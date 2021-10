Sicurezza lavoro: HSE Symposium, credito imposta per aziende

(ANSA) - NAPOLI, 29 OTT - Linee guida e buone prassi che facilitino l'applicazione delle misure di prevenzione e tutela delle microimprese che costituiscono i due terzi delle aziende italiane, la previsione di un credito d'imposta per gli investimenti che le aziende fanno per la sicurezza, la promozione di una formazione dei lavoratori fondata sulla logica delle competenze acquisite e non su contenuti e orari prefissati e la necessità di sensibilizzare la popolazione tutta a un cambio di mentalità attraverso l'inserimento degli argomenti legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro nella didattica scolastica. Sono alcune delle proposte consegnate ai rappresentanti di Governo dagli organizzatori della terza edizione dell'HSE Symposium - Health, Safety and Environment Symposium. La manifestazione, che si svolge oggi e domani a Napoli, è promossa dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e dall'Associazione Europea per la Prevenzione, con il supporto di Inail Campania, di Ebilav (Ente Bilaterale Nazionale) e di Fondolavoro.

"Quanto sottolineato dal presidente Fico nel suo messaggio - hanno detto gli organizzatori - evidenzia la necessità di una linea comune, di condivisione, partecipazione e ricerca che è in completa aderenza con gli elementi fondativi dell'HSE Symposium.

Concordiamo - proseguono - rispetto al fatto che l'azione di controllo e repressione degli abusi resti necessaria e siamo convinti che la vera svolta si avrà con l'investimento di adeguate risorse nella formazione, nella prevenzione e nel sostegno alle imprese che investono in sicurezza e qualità del lavoro". La prima giornata dei lavori è stata caratterizzata da un ampio confronto che ha visto la partecipazione di esponenti del Governo, della magistratura, della Chiesa, delle Università italiane, delle istituzioni locali e nazionali, degli organismi di tutela e controllo, fino ai rappresentanti dei lavoratori e dei loro datori di lavoro. Nel corso della giornata, Alessandro Amitrano, componente della XI commissione Lavoro pubblico e privato, ha reso noto di aver fatto proprie le proposte dell'edizione 2019 dell'HSE Symposium e di aver presentato una proposta di legge. (ANSA).