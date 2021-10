Pugilato: Mondiali Elite;fuori Cappai,va agli 8/i Mouhiidine

(ANSA) - BELGRADO, 29 OTT - Il peso massimo azzurro Aziz Abbes Mouhiidine, 23enne poliziotto di Avellino, continua l'avventura ai Mondiali 2021 di boxe Elite (quella olimpica) in corso sul ring della Stark Arena di Belgrado. Oggi infatti ha battuto con verdetto unanime (tre 29-28, due 30-27) il poco mobile croato Toni Filipi nei sedicesimi di finale della categoria. Negli ottavi di finale Mouhiidine affronterà l'ecuadoriano Julio Castillo Torres, e se lo batterà dovrebbe poi trovare nei quarti il temibile russo Andrei Stotskii.

Sarebbe quindi lui l'ostacolo per l'ingresso in zona medaglie della categoria dei 92 kg, il cui favorito per la vittoria finale è il cubano Julio La Cruz , oro all'Olimpiade di Tokyo 2020. Mouhiidine lo incrocerebbe non prima della finale.

Debutto invece amaro per Manuel Cappai, peso gallo sardo. E' stato infatti sconfitto con verdetto unanime di 30-27 di tutti e cinque i giudici, dal giapponese Tomoya Tsuboi, che nel corso di tutto il match ha fatto valere la sua velocità di braccia e di gambe, anticipando costantemente in fase di attacco e di difesa i colpi, a dire il vero un po' prevedibili, dell'azzurro.

