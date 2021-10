Lavoro: Fico, garantire sicurezza è dovere morale e civile

(ANSA) - NAPOLI, 29 OTT - 'Oggi più che mai garantire la sicurezza dei lavoratori costituisce non solo un obbligo giuridico, discendente dalla nostra Costituzione e dai Trattati internazionali, ma un dovere morale e civile inderogabile''.

Sono le parole che il presidente della Camera, Roberto Fico, in una lettera, ha indirizzato agli organizzatori e partecipanti della terza edizione dell'HSE Symposium - Health, Safety and Environment Symposium, organizzato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e dall'Associazione Europea per la Prevenzione. Nella lettera Fico sottolinea come ''la sequenza drammatica di incidenti mortali e infortuni che continuano a verificarsi nei cantieri e nelle aziende del nostro Paese rende anzitutto urgente per la politica e per tutte le Istituzioni competenti, l'impegno per assicurare la piena applicazione degli strumenti di prevenzione, controllo e formazione così come l'inflizione di pene severe in caso di gravi inadempienze. Al tempo stesso - prosegue - occorre valutare il ricorso a tutte le potenzialità dell'innovazione tecnologica affinché nei luoghi di lavoro non soltanto si garantiscano ma si valorizzino il benessere e la salute dell'individuo''. Il presidente Fico, nell'esprimere apprezzamento per l'iniziativa ''privilegiando un approccio integrato che sappia cogliere i molti ambiti di connessione e relazione tra la gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e la sostenibilità aziendale'', evidenzia come ''questi aspetti rappresentano presupposti fondamentali per costruire un modello di sviluppo più rispettoso dell'ambiente, del benessere e della dignità delle persone, un modello volto al superamento radicale di sistemi di produzione e di competizione sui mercati che, in nome del profitto ad ogni costo, abbassano gli standard di tutela dei lavoratori''. (ANSA).