Covid: in Campania aumentano i ricoveri, 5 i morti

(ANSA) - NAPOLI, 29 OTT - Con 654 positivi su 27.528 tamponi effettuati il tasso di contagio in Campania resta al 2,37%, stabile rispetto al 2,23 di ieri. 5 i morti. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 20, come ieri. Mentre aumentano i ricoveri nei reparti di degenza ordinaria, passando dai 214 di ieri ai 229 di oggi. (ANSA).