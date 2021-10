Whirlpool: presidio lavoratori a Palazzo giustizia Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 27 OTT - I lavoratori della Whirlpool di via Argine sono in presidio dinanzi al palazzo di giustizia al centro direzionale di Napoli in concomitanza con la nuova udienza fissata dal giudice in merito all'azione giudiziaria promossa dal sindacato contro la multinazionale americana contro i licenziamenti. Il giudice sta ascoltando i dirigenti del sindacato di categoria. (ANSA).