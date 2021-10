Lavoro: Napoli;HSE Symposium confronto su sicurezza e salute

(ANSA) - NAPOLI, 27 OTT - Al via Napoli, venerdì prossimo, 29 ottobre. dalle 9 (proseguirà sabato 30) nell'Aula Magna di Biotecnologie dell'Università Federico II al Secondo Policlinico, la terza edizione dell'HSE Symposium. La manifestazione, incentrata sui temi della salute, della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente, è ideata ed organizzata dal Dipartimento di Sanità Pubblica della "Federico II", dall'Associazione Europea per la Prevenzione, con il supporto di Inail Campania, di Ebilav - Ente Bilaterale Nazionale e di Fondolavoro.

La manifestazione, rilevano gli organizzatori, amplia il tema a tutte le componenti della società programmando tre tavole rotonde e la presentazione di 17 progetti (tra gli oltre 50 pervenuti) selezionati dalla Commissione Scientifica presieduta dalla prof.ssa Maria Triassi. I lavori si apriranno con l'intervento del rettore, Matteo Lorito, e con la presentazione della Commissione Scientifica HSE. Si procederà poi con la prima tavola rotonda, "Lavoro sicuro", che proporrà il punto di vista della società civile sulla situazione italiana tra "morti sul lavoro" e disastri ambientali. Con l'introduzione poetica dell'attore Antonello Cossia e moderata dal giornalista Angelo Cerulo, HSE Symposium accoglierà gli interventi, tra gli altri, di Andrea Costa (sottosegretario alla Salute), Ettore Rosato (vicepresidente della Camera), Alessandro Amitrano (segretario dell'Ufficio di Presidenza della Camera), Armida Filippelli (assessore alla Formazione Professionale della Regione), Giuseppe Cantisano (direttore Ispettorato Interregionale Lavoro Sud Italia/Napoli), Adele Pomponio (direttore regionale vicario Inail), Umberto Carbone (Tecniche Prevenzione Università "Federico II"), Luigi D'oriano (presidente EBILAV), Carlo Parrinello (direttore Fondolavoro), Vincenzo Fuccillo (presidente Associazione Europea Prevenzione). Ancora venerdì in programma la tavola rotonda "Informazione e salute" - dalla pandemia alle modalità di comunicazione della stessa. Sabato (ore 9.30) è in programma l'incontro "Prevenzione: da costo a risorsa". I lavori si concluderanno sabato con la premiazione degli studi e dei progetti di innovazione e con l'attribuzione delle borse di studio istituite da Ebilav e Fondolavoro (ANSA).