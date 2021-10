Incidenti sul lavoro: imprenditore 50enne muore in Irpinia

Un imprenditore di 50 anni è morto mentre eseguiva lavori edili in un terreno di sua proprietà a Rotondi, in provincia di Avellino. Alfonso Maya, questo il nome della vittima, era alla guida di un escavatore che si è capovolto e lo ha travolto. Per liberare il corpo schiacciato dal mezzo sono intervenuti i Vigili del Fuoco.