Covid: Campania; 7 vittime nelle ultime 48 ore

(ANSA) - NAPOLI, 25 OTT - Sono sette le vittime causate dal Covid in Campania nelle ultime 48 ore. Il bollettino dell'Unità di crisi segnala 253 nuovi positivi su 9.655 test: la diminuzione dei tamponi nel weekend fa come al solito crescere il tasso di incidenza, al 2,62% contro il 2,23 del giorno precedente. L'occupazione dei posti letto in degenza sale a quota 183 (+11 rispetto a ieri), quella delle intensive scende a 17 (-3). (ANSA).