Cavallo imbizzarrito cade in dirupo, salvato da carabinieri

(ANSA) - OTTAVIANO, 25 OTT - Cavallo imbizzarrito precipita in un dirupo: provvidenziale l'intervento dei carabinieri. È accaduto ad Ottaviano (Napoli), in una zona del parco nazionale del Vesuvio frequentata da numerosi bikers ed escursionisti. In località Valle della Delizia, infatti, un esemplare di razza araba di 5 anni è stato visto percorre il sentiero a forte velocità, prima di scivolare in un dirupo tra i rovi, tanto da restare bloccato a testa in giù e con diverse ferite.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri ''parco'' di Boscoreale, allertati dal 112 su richiesta dei cittadini che avevano assistito al fatto. In particolare, determinante è risultato l'intervento di un militare, che ha tagliato con attrezzi di fortuna la vegetazione ed è riuscito a calmare l'animale. Il personale dell'Asl, intervenuto sul posto per le prime cure, ha trovato il cavallo in buone condizioni, complimentandosi con i carabinieri per il tempestivo intervento.

Fortunatamente nessun escursionista si è fatto male, mentre l'animale è stato successivamente ricondotto al vicino maneggio, da dove era fuggito.

(ANSA).