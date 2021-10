Golfo Napoli: falla in motonave senza passeggeri, soccorsi

(ANSA) - NAPOLI, 24 OTT - Una motonave in navigazione nel Golfo di Napoli tra Capri ed Ischia e senza passeggeri a bordo è attualmente ferma in mezzo al mare al largo di Procida per una falla da cui sta imbarcando acqua. La Ischia Princess, partita stamattina da Ischia per l'isola azzurra, stava rientrando verso Ischia quando, al largo della Corricella ha cominciato ad imbarcare acqua a prua da una falla.

L'equipaggio, composto da quattro persone, ha immediatamente allertato la Guardia Costiera di Procida che ha inviato una motovedetta. Il mezzo ha affiancato la motonave e sta prestando assistenza ai marinai che stanno lavorando con le pompe idrauliche di bordo per bloccare l'ingresso dell'acqua e mettere il natante in sicurezza nel porto più vicino che, anche in considerazione delle condizioni meteo, dovrebbe essere quello di Procida. (ANSA).