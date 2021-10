Paletti e fioriere abusive rimosse da PS ai Quartieri spagnoli

(ANSA) - NAPOLI, 23 OTT - Paletti e fioriere collocate abusivamente sono stati rimossi ai Quartieri Spagnoli dalla Polizia e della Polizia Municipale, con l' intervento di operai della "Napoli Servizi", 39 paletti in metallo abusivi e 5 fioriere , due delle quali erano collegate con catene ancorate ai muri del palazzo, sono state rimosse in vico Tre Regine, vico Lungo San Matteo, via San Matteo, salita Cariati, via Pasquale Scura e vico Splendore.

La Polizia Municipale ha elevato 23 verbali per infrazioni al Codice della Strada per divieto di sosta e sosta vietata sul marciapiede. (ANSA).