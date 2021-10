Fumetti, 'Eroi della storia' ad Aversa per imparare giocando

(ANSA) - NAPOLI, 23 OTT - 'Gli Eroi della Storia' arrivano ad Aversa (Caserta) in versione fumetti. Al via, e fino al 28 novembre, un evento Itinerante dedicato alla studio della Storia, dell'Arte e della Letteratura, attraverso fumetti, giochi di società, modellismo, videogame,l'animazione 2D/3d con il coinvolgimento delle scuole, le parrocchie e di tutto il territorio aversano. La manifestazione che vuole promuovere la città casertana e il suo patrimonio storico artistico fa parte del Progetto di Edutainmet Crommediale 'Annales Experience' di Ciro Sapone.

Undici le tappe e gran finale il 27 novembre con una grande Cosplay e Reenactors Parade presso la Cassa Armonica. I due stage settimanali gratuiti di Fumetto, Animazione, Modellismo e Boardgame sono riservati a bambini e ragazzi dagli 8 ai 20 anni. Protagonista dei fumetti storici è il Professor Onecc, un archeologo divulgatore, viaggiatore del Tempo, ispirato alla figura del giornalista ed autore Rai Luigi Necco. I Personaggi che lo accompagneranno saranno: i musicisti Jomelli e Cimarosa, il Conte Normanno Rainulfo Drengot (nella storia di Aversa), ed a seguire Cleopatra, la Sibilla Cumana, Annibale, Spartacus, Federico II di Svevia, Masaniello, Ferdinando IV di Borbone, tutti disegnati dai Cartoonist dell'Accademia del Fantastico.

L' evento è frutto della sinergia tra l'amministrazione cittadina guidata dal sindaco Alfonso Golia, l'assessore alla Cultura Luisa Melillo e la Diocesi di Aversa. L'ideazione e la direzione artistica della manifestazione sono di Ciro Sapone, patron dell'Accademia del Fantastico di S. Maria Capua Vetere struttura di formazione e alta specializzazione in Comunicazione Cross- mediale e Tecnologie Digitali. (ANSA).