Calcio: Spalletti,Roma-Napoli è la partita della mia vita

(ANSA) - NAPOLI, 23 OTT - "Sono tanti anni che faccio l'allenatore, ho capito che per essere felice e vivere bene il calcio servono piazze importanti, di umori forti. Da questo punto di vista Roma-Napoli è la mia partita, della mia vita, ma non sarà mai una gara contro un nemico, ma tra due parti di me".

Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti alla vigilia della sfida contro i giallorossi che lui ha allenato dal 2005 al 2009 e dal 2016/17. (ANSA).