Calcio: Napoli; centinaia di ultras salutano bus al Maradona

Centinaia di ultras del Napoli della Curva B si sono raggruppati oggi all'esterno dello stadio Maradona per salutare il bus dei giocatori azzurri in partenza verso Roma. Gli ultras si sono messi dietro agli striscioni che di solito espongono in curva, facendo cori per una manifestazione chiamata "accompagniamoli alla vittoria".

Durante la manifestazione è uscito dallo stadio il tecnico azzurro Spalletti che ha parlato con i capi ultras: "Grazie per la vostra vicinanza - ha detto il tecnico - che è molto importante ma quelli più importanti sono i calciatori, bisogna difenderli sono loro quelli importanti e bisogna voler bene ai calciatori. Voi siete una forza aggiunta per noi siete tanta roba se ci state vicini". Spalletti è stato a lungo applaudito e poi è uscito il bus a lungo accompagnato dai cori degli ultras.

Gli ultras delle curve hanno deciso di non tornare ancora allo stadio Maradona finché ci saranno le regole anti covid.

