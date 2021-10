Whirlpool: ricorso contro licenziamenti, mercoledì udienza

(ANSA) - NAPOLI, 22 OTT - Rinvio tecnico per l'esame del ricorso contro i licenziamenti alla Whirlpool di Napoli. Il magistrato, infatti, ha chiesto la traduzione di un documento fornito dall'azienda in inglese. Una nuova udienza é stata fissata per mercoledi prossimo alle ore 12. (ANSA).