Teatro: La Casa del Contemporaneo riparte in Sala Assoli

(ANSA) - NAPOLI, 22 OTT - Riparte, in Sala Assoli nei Quartieri spagnoli , la Casa del Contemporaneo con una programmazione da ottobre ad aprile 2022 ricca di produzioni proprie e ospitalità. "Non ci siamo mai fermati - dice Igina di Napoli - ora ci prepariamo ad accogliere il pubblico tenendo conto delle esigenze della comunità che si riconosce nella progettualità di CdC e Sala Assoli, andando incontro a nuove suggestioni e programmi di ricerca e formazione." In anteprima la danza il 27 ottobre con 'Giuda', il prologo è dedicato alla musica con il Festival dell'Opera Buffa (1-3 novembre), a cura di Massimiliano Sacchi.

Dal 5 al 7 novembre, la magia dei versi di Mariangela Gualtieri ne 'La delicatezza del poco e del niente' con Roberto Latini. La drammaturgia è protagonista da gennaio con 'Dialoghi degli dei' di Massimiliano Civica e I Sacchi di Sabbia, 'Storie d'amore e di calcio' di e con Michele Santeramo, 'Macello' testo poetico di Ivano Ferrari e di e con Pietro Babina, 'Covidio' di Lino Fiorito e Luciano Saltarelli performance/istallazione sull'isolamento , 'Tre compari musicanti' di e con il Professor Paolo Apolito l' antropologo a domicilio, 'Dov'è la vittoria'del Collettivo BESTAND, 'Gli amanti di Verona' 'opera pre-shakespeariana tratta dal Bandello, 'Migliore' testo di Mattia Torre con Giovanni Ludeno. Ancora, "La donna albero", di Rosario Sparno su Camilleri, 'Gatto Randagio' con Tonino Taiuti, "Museo del popolo estinto ovvero 'Carnaccia'", ultimo testo di Enzo Moscato . Per 'Dicembre solo danza' Second Hand - Di seconda mano, XXIV edizione, diretta da Gabriella Stazio, e 'Körperformer', cura artistica di Gennaro Cimmino. Per 'Fuori controllo', 'Hypàte' regia di Nello Mallardo, 'Dall'altra Parte. 2+2=?' di Emanuele D'Errico, "Pièce Noire" di Enzo Moscato, regia di Giuseppe Affinito. Per Visionarie','Maradonna - La calciattrice' di Lucia Mallardi, 'Cabaret Colette' con Valentina Curatoli e Arianna D'Angiò e 'Mamma son tanto felice perché' di e con Angelica Bifano. Torna in Sala Assoli anche la rassegna Young con proseguimento al Teatro dei Piccoli. CdC cura anche RadioAzioni con Radio Rai 3.

I Sabato della fotografia, sono a cura di Pino Miraglia (ANSA).