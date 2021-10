Musica: "Mendelssohn a Napoli" con Roberto Prosseda

(ANSA) - NAPOLI, 22 OTT - Roberto Prosseda presenta, domani, 23 ottobre, nella Chiesa di Santa Caterina da Siena di Napoli il suo omaggio a Felix Mendelssohn. Un autore cui il pianista italiano deve la sua grande notorietà internazionale, acquisita in seguito alle incisioni delle partiture per pianoforte del grande compositore tedesco realizzate, tra il 2005 e 2014, per l'etichetta londinese Decca Records.

A Santa Caterina, per il ciclo "Babelicantes" ideato e prodotto dai Talenti Vulcanici, Prosseda presenta una "serata / evento" molto particolare in cui l'esecuzione dei brani musicali si alterna alla lettura di alcune lettere scritte da Mendelssohn nel suo viaggio in Italia del 1831 e, più precisamente, a quelle che si riferiscono al suo soggiorno nella città di Napoli. Si inizia con l'esecuzione di alcune composizioni tratte dai "Lieder ohne Worte" (letteralmente "romanze senza parole"), forse tra quelle più note nella produzione musicale di Mendelssohn.

"Dei 56 Lieder ohne Worte oggi esistenti - sottolinea il maestro Prosseda - soltanto pochi sono stabilmente rimasti nel repertorio concertistico odierno ma il titolo, azzeccatissimo, ha dato vita ad un vero e proprio genere pianistico. Lieder ohne Worte è, in effetti, una definizione decisamente calzante, poiché sintetizza con tre parole le caratteristiche principali del "lieder": cantabilità, carattere narrativo e struttura semplice". Ai sei brani scelti da Prosseda in apertura fa seguito la "Fantasia op. 15" che l'autore impernia sul tema principale di "The Last Rose of Summer" una canzone tradizionale irlandese. Il concerto continua con le "Trois Fantaisies ou Caprices op. 16" composte in Inghilterra nel 1829 e si conclude con il "Rondò Capriccioso op. 14" del 1828, in assoluto il più popolare tra i suoi brani. Il ciclo "Babelicantes" è ideato e coordinato da Duilio Meucci e realizzato dall'Associazione Talenti Vulcanici e da Caméra Musique in collaborazione con la Fondazione Pietà de' Turchini. (ANSA).