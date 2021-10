Whirlpool: sindacati a Manfredi,partecipi a tavoli nazionali

(ANSA) - NAPOLI, 21 OTT - È durato circa mezz'ora l'incontro tra il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e una delegazione di lavoratori Whirlpool accompagnati dai sindacati. Al termine, le rappresentanze sindacali hanno riferito di aver chiesto al sindaco di essere presente ai tavoli nazionali perché - ha spiegato Rosario Rappa segretario generale Fiom Cgil Napoli - "la presenza di sindaco e presidente della Regione non è solo un fatto simbolico". I sindacati e i lavoratori hanno chiesto inoltre la possibilità che, una volta insediato, si possa svolgere un Consiglio comunale su Whirlpool aperto alla città che dia il "segno di come Napoli è stretta attorno a questa vertenza". I sindacati hanno anche chiesto al primo cittadino, compatibilmente con i suoi impegni, di verificare la possibilità di una sua partecipazione all'incontro che si terrà il 26 ottobre in fabbrica con Alessandra Todde, vice ministro allo Sviluppo economico. "Abbiamo ringraziato il sindaco Manfredi della sua disponibilità - ha sottolineato Rappa - perché ci ha incontrato subito dopo il suo insediamento ed è un fatto importante anche perché siamo in un passaggio delicato che presenta diverse complessità". (ANSA).