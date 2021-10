Tv:Napoli; 'The Peppy Night Fest',al via la seconda edizione

(ANSA) - NAPOLI, 21 OTT - Comicità, musica e ospiti: dopo il bilancio positivo della prima edizione torna in tv "The Peppy Night Fest", il programma televisivo condotto dall'attore Peppe Iodice che sarà in diretta dal palcoscenico del T Troisi a partire dal primo novembre, il lunedì nel prime time di Canale 21, alle 21.

Ad annunciare il ritorno sul piccolo schermo del programma sono stati gli stessi protagonisti che, travestiti da messicani, hanno 'invaso' nello scorso weekend le strade di Napoli, dal centro storico al Vomero, per suonare e ballare insieme con i passanti che, sottolinea una nota, "si sono visti travolgere dalla 'follia' di Peppe Iodice, Daniele Decibel Bellini, Francesco Procopio, Francesco Mastandrea e Marco Critelli in abiti da scena con sombrero e parrucche".

Iodice, si sottolinea ancora, "torna così sul palco del Troisi per regalare spensieratezza al suo pubblico. "Ma ci saranno anche momenti di attualità e di dibattito in questo 'talk show' sui generis in cui non potrà mancare come argomento anche lo sport e in particolare il calcio tanto caro al tifoso Peppe Iodice". Quest'anno sarà possibile per il pubblico assistere in diretta alla trasmissione partecipando alle serate del Teatro Troisi.

A fare da spalla al conduttore e one man show ci saranno gli attori Francesco Mastandrea e Francesco Procopio mentre le musiche saranno affidate alla consolle di Daniele Decibel Bellini.

Prodotto da Teatro Troisi, Pino Oliva, con Canale 21 e Claudio Malfi, il programma è scritto da Lello Marangio insieme con Peppe Iodice con Marco Critelli. Regia teatrale di Francesco Mastandrea, regia televisiva di Stefano Traditi. Foto di Lele Vottis, grafica di Max Laezza. (ANSA).