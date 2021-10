Pistola e munizioni trovate dalla PS a T. Annunziata

(ANSA) - NAPOLI, 21 OTT - Una pistola "Glock", risultata rubata a Roma nel 2009 e 28 munizioni calibro.40 sono state sequestrate dalla Polizia nel corso di controlli ad "Altro impatto" eseguiti ieri a Torre Annunziata (Napoli)- Pistola e munizioni sono state trovate in un edificio diroccato in via Grazie.

Nascoste all' interno di un calzino, c' erano anche 77 sim card telefoniche.

Gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata e della Squadra Mobile e i militari della Guardia di Finanza, con il Reparto Prevenzione Crimine Campania, le Unità Cinofile antidroga della Guardia di Finanza ed i Vigili del Fuoco, hanno controllato la zona dell' "Annunziata", il Rione Penniniello, via De Simone, via Marconi, piazza Giovanni XXIII° ed il lungomare.

Nell' operazione sono state identificate 164 persone, di cui 54 con precedenti di polizia e controllati 83 veicoli - uno dei quali è stato sottoposto a sequestro amministrativo per la la successiva confisca - e contestate cinque violazioni del codice della Strada . (ANSA).