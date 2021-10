Napoli: Baretta vicino alla nomina di assessore al Bilancio

(ANSA) - NAPOLI, 21 OTT - Pier Paolo Baretta è vicinissimo a essere l'assessore al Bilancio della Giunta di Gaetano Manfredi a Napoli. L'ex sottosegretario all'Economia del governo Conte due entrerebbe in Giunta come tecnico, anche se ha passato la sua carriera politica nel Pd.

Nelle ultime ore di trattative, quindi, i dem dovrebbero piazzare due assessori in Giunta, di cui un posto dovrebbe essere di Teresa Armato. Esclusa invece la presenza nella squadra di Marco Sarracino, che ha deciso definitivamente di restare alla guida del Pd di Napoli.

Baretta, 72 anni, veneziano, è stato parlamentare Pd per dieci anni e poi sottosegretario. Lo scorso anno è stato candidato della coalizione Pd-centrosinistra a sindaco di Venezia ma è stato sconfitto al primo turno dal candidato di centrodestra. Il sindaco Manfredi è in contatto con i partiti per chiudere la giunta al più presto. (ANSA).