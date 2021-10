Covid: De Luca, tamponi gratis? Io li farei pagare il doppio

(ANSA) - NAPOLI, 21 OTT - No del governatore campano Vincenzo De Luca all'ipotesi dei tamponi gratis: "Io - ha detto intervenendo a Napoli al convegno sul divario Nord - Sud promosso da Confindustria - sono per raddoppiare i prezzi dei tamponi, non per farli gratis. Se non ti vuoi vaccinare il diritto di contagiare non è concesso dalla Costituzione". De Luca ha ricordato un episodio registrato di recente in Campania: "La settimana scorsa in una scuola abbiamo trovato 20 bambini positivi. Appartenevano tutti a famiglie i cui genitori non sono vaccinati. Questo - ha concluso - è lo stato della cialtroneria e dell'incapacità". (ANSA).