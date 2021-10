Covid: Campania, cresce occupazione posti letto

(ANSA) - NAPOLI, 21 OTT - Cresce per il secondo giorno consecutivo, in Campania, l'occupazione dei posti letto sul fronte del Covid: il bollettino dell'Unità di crisi segnala 23 pazienti ricoverati in intensiva (+2 rispetto a ieri) e 188 in degenza (+5). Due giorni fa i pazienti in intensiva erano 17. I nuovi positivi sono 355 su 25.245 test esaminati, con un tasso di incidenza all'1,40 contro l'1,71 del giorno prima. Due le nuove vittime, di cui una deceduta nelle ultime 48 ore. (ANSA).