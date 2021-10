Bardi: "Senza sviluppo Basilicata a rischio spopolamento"

(ANSA) - NAPOLI, 21 OTT - "Senza il rafforzamento del sistema produttivo privato, la Basilicata rischia uno spopolamento drammatico. La pandemia ha accelerato questo percorso e come Regione stiamo mettendo in campo una serie di iniziative per affrontarlo". E' l'allarme lanciato dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

"La questione demografica e quella produttiva - ha sottolineato il governatore intervenendo al convegno promosso a Napoli da Confindustria su Sud e Nord - sono tali che se non si affrontano con decisione, il divario Nord e Sud non potrà che aumentare". (ANSA).