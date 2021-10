Asl Na2 Nord sospende medici non vaccinati

(ANSA) - NAPOLI, 21 OTT - L' Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord ha reso noto di avere sospeso dal servizio 14 sanitari che non si erano vaccinati contro il Covid-19.

Si tratta di 12 medici e 2 psicologi ,in servizio - afferma la Asl - "presso diverse articolazioni aziendali".

Tra essi figurano 9 medici di medicina generale, 1 pediatra d famiglia, e 2 specialisti ambulatoriali.

La sospensione segue - rende noro la ASL NA 2 Nord - il provvedimento adottato ad agosto, quando l'ASL Napoli 2 Nord allontanò dal servizio 23 sanitari non vaccinati Dei 23, 18 sono rientrati al lavoro dopo aver aderito alla vaccinazione, mentre 5 sono ancora sospesi.

"La sospensione dei 14 professionisti sarà comunicata ai rispettivi Ordini Professionali, al fine di garantire i provvedimenti consequenziali", informa la Asl (ANSA).