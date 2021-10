Armi e munizioni in casa, arrestato 46enne nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 21 OTT - Nascondevano in casa una pistola marca Beretta modello "92 type-m Parabelllum", con matricola punzonata, e 23 munizioni calibro 9, il 46enne incensurato di Castellammare di Stabia (Napoli) arrestato dai carabinieri che hanno anche denunciato a piede libero la moglie di 40 anni.

I carabinieri della locale compagnia, insieme con i militari del reggimento "Campania", e con il supporto delle unità cinofile, hanno poi spostato il loro raggio d'azione nel rione Savorito, sempre a Castellammare, dove sono stati trovati e sequestrati, in un'area comune di uno stabile di via traversa Lattaro, 125 grammi di droga suddivisa in dosi e già pronte alla vendita tra cocaina, hashish e marijuana. (ANSA).