Videosorveglianza per proteggere spaccio nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 20 OTT - Blitz dei Carabinieri nel Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli, zona dove si trova una grande piazza di spaccio. Sequestrati droga e sistemi di sorveglianza. E' questo il risultato di un nuovo blitz dei Carabinieri della compagnia di Casoria e della tenenza locale.

Perquisizioni a tappeto e posti di controllo sono stati organizzati per infliggere un duro colpo allo spaccio e all'illegalità diffusa.

In un appartamento dell'isolato A5, i militari hanno sequestrato un bilancino di precisione, 960 euro in contante ritenuto provento illecito e un complesso impianto di videosorveglianza.

Diverse le microcamere puntate sugli accessi dell'abitazione e addirittura tra le scale condominiali. Decine di metri di filo partivano da una delle camere e percorrevano le pareti dello stabile fino a coprire i due piani superiori e inferiori.

Nella stessa abitazione sono stati trovati 5 cellulari e nel cortile 100 grammi di hashish e 40 di marijuana. Erano stati lanciati poco prima del controllo, grazie probabilmente alla soffiata offerta dalle 'lenti' puntate dalle vedette sull'intero complesso.

Per il secondo appartamento ancora un sistema di videosorveglianza. Anche in questo caso le telecamere erano puntate su strada e in prossimità della porta di ingresso.

Entrambi i locali sono stati sequestrati perché utilizzati verosimilmente per lo spaccio, da persone diverse dai reali intestatari.

In un terzo alloggio dell'isolato C, abitato da una 47enne del posto, i carabinieri hanno rinvenuto 100 grammi di hashish già ripartiti in stecchette pronte per lo smercio. La donna è stata denunciata per detenzione di droga a fini di spaccio. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni. (ANSA).