SIOS2021Giffoni, viaggio nella Gen Z

(ANSA) - SALERNO, 18 OTT - Esplorare la Gen Z attraverso storie d'innovazione e imprenditorialità. Questo lo spirito di #SIOS21Giffoni, penultima tappa del format di eventi promosso da StartupItalia, coprodotto da Giffoni e dal suo Dipartimento Innovazione. A vincere lo Special Award Giffoni Edition è stata la startup Weshort - In short we trust.

Weshort è la piattaforma on demand dei cortometraggi ed è stata selezionata dalla giuria tra una rosa di 5 startup dei media e dell'entertainment, in gara per il premio Special Award Giffoni Edition e presentate nell'ambito di "105StartUp!" con Radio 105, l'appuntamento con Alessandro Sansone e Annie Mazzola. La vincitrice concorrerà anche al premio "Radio 105 Special Award", il 13 dicembre a #SIOSWinter.

Per Claudio Gubitosi, fondatore e direttore di Giffoni, l'evento è servito non solo a testimoniare una partnership importante, ma anche a confermare i valori su cui da oltre mezzo secolo poggia le basi il grande hub culturale italiano: serietà, rigore, affidabilità: "Quando ho fondato Giffoni avevo 18 anni, e idee molto chiare in testa: doveva essere una storia dedicata ai ragazzi, per dare loro quello che io non avevo avuto. Il progetto è stato una delle prime startup italiane".

L'appuntamento si è svolto in presenza di un centinaio di rappresentanti della Gen Z e in streaming (registrando circa 450 mila visualizzazioni totali e picchi di 4.500 utenti connessi contemporaneamente) a Giffoni Valle Piana (Salerno). (ANSA).