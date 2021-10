Napoli: de Magistris, auguro alla città ogni bene

(ANSA) - NAPOLI, 18 OTT - Luigi de Magistris è uscito da Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, salutato dall'applauso dei suoi collaboratori e di alcuni assessori.

"Pochi secondi fa ho concluso un cordiale incontro con il sindaco Manfredi - ha detto de Magistris - siamo stati da soli a parlare. Auguro a Manfredi buon lavoro ma soprattutto alla città di Napoli ogni bene e fortuna così come al popolo che ho seguito con tanta dedizione per dieci anni e mezzo e che oggi continuerò a vivere senza il peso dell'Amministrazione ma con la responsabilità di essere stato sindaco per tanti anni".

"Ho ovviamente garantito al sindaco Manfredi - ha aggiunto de Magistris - qualora ne avesse necessità qualsiasi collaborazione di tipo istituzionale per garantire la continuità amministrativa. Grazie e buon lavoro". (ANSA).