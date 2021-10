Covid: Campania; 340 nuovi positivi, una vittima

(ANSA) - NAPOLI, 16 OTT - Sono 340 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 23.124 test eseguiti. Il tasso di incidenza è sostanzialmente stabile all'1,47%, contro l'1,23 di ieri. Il bollettino odierno dell'Unità di crisi segnala una vittima nelle ultime 48 ore. I posti letto occupati in terapia intensiva scendono a 15 (-1), quelli in degenza a 173 (-16). (ANSA).