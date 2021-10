Whirlpool: no lettere di licenziamento fino al 22 ottobre

(ANSA) - NAPOLI, 15 OTT - La Whirlpool non invierà lettere di licenziamento fino al prossimo 22 ottobre. Così la multinazionale dopo l'ok dell'azienda alla richiesta degli avvocati del sindacato di rinviare l'udienza al prossimo venerdì sul ricorso presentato da Fim-Fiom-Uilm per condotta antisindacale. La Whirlpool, informa una nota, conferma l'intenzione di chiudere comunque la procedura oggi, come annunciato.

L'azienda "conferma la propria disponibilità a lavorare fino al 29 ottobre con l'obiettivo di lavorare e definire un accordo vincolante con il consorzio e le parti sociali per definire la transizione entro e non oltre il 15 dicembre". (ANSA).