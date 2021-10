Green pass: sindacati,nessun disagio in luoghi lavoro Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 15 OTT - Non si segnalano dal fronte sindacale particolari disagi nei luoghi di lavoro legati all'entrata in vigore della green pass a Napoli. Dagli uffici pubblici al trasporto pubblico locale, dal porto di Napoli alle grandi fabbriche i monitor sindacali non registrano situazioni particolarmente disagiate. Le organizzazioni sindacali hanno inviato messaggi ai delegati per continuare a tenere sotto controllo la situazione. (ANSA).