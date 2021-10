Green pass: Fp Cisl Campania, caos al Comune di Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 15 OTT - "La stragrande maggioranza degli enti pubblici sono arrivati del tutto impreparati all'appuntamento col Green pass. Emergono chiare carenze organizzative, facendo un distinguo tra piccoli enti, dove è stato molto più facile fare i controlli e i grandi enti. Il Comune di Napoli infatti ha registrato una situazione caotica inaccettabile. Non si sono fatti protocolli preventivi con le organizzazioni sindacali. Il personale individuato non è stato dotato di tablet o rilevatori, ma ha dovuto usare i propri telefoni. Per molti lavoratori, pur essendo muniti di Green pass, la rilevazione mostrava il rosso". A parlare è Lorenzo Medici, segretario generale della Funzione Pubblica Cisl Campania, secondo il quale, "il pasticcio annunciato si è puntualmente verificato". "Tra l'altro - precisa Medici - i ritardi per l'accesso sono addebitati ai lavoratori che dovranno recuperare il tempo perso. Una cosa inaccettabile. Quello che si registra è un grave deficit organizzativo, che sta generando una totale improvvisazione. Tante sedi non hanno portinerie che fanno da filtro, per cui risulta difficile fare controlli. E poi le partecipate esterne si sono autorganizzate o è il personale di ruolo che deve esercitare il controllo? Parliamo di Napoli Servizi, che ha migliaia di addetti. Il personale dei siti archeologici non ha ricevuto alcuna indicazione operativa".

"Insomma - conclude Medici - il primo giorno di Green pass obbligatorio, così come già annunciato, è stato un grande flop.

Spero si possa correre ai ripari, aprendo un confronto serio per aggiustare il tiro a garanzia dei lavoratori e dei cittadini".

(ANSA).