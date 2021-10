Green pass: a Capri prevale la fiducia, niente controlli

(ANSA) - CAPRI (NAPOLI), 15 OTT - Ci si conosce tutti, l'isola fu dichiarata covid free, il personale è vaccinato. E così oggi a Capri i controlli, in un periodo in cui le attività riducono l'attività, per il green pass di fatto non ci sono stati. Insomma è' passata quasi inosservata nell'isola azzurra la prima giornata dell'obbligo di mostrare al proprio datore di lavoro il certificato verde. I datori di lavoro, in particolare albergatori e commercianti, avevano già assunto il personale, che ha lavorato fino alla chiusura dell'attività, e che si era sottoposto al vaccino così come operai pendolari che arrivano dalla terraferma.

Oggi all'ingresso dei cantieri e delle attività commerciali, dunque, niente controlli o verifiche essendo il personale 'conosciuto' dai titolari. Quindi nessuna sanzione è stata comminata all'ingresso a lavoro sia negli esercizi commerciali che sono ancora aperti sia negli uffici pubblici. La conferma è arrivata anche dal Comune: il sindaco di Capri Marino Lembo ha fatto sapere che né segnalazioni né sanzioni gli sono state comunicate dagli uffici preposti a tale attività municipale.

(ANSA).