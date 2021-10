Pallanuoto: presentato il Posillipo 2021-22

(ANSA) - NAPOLI, 14 OTT - La squadra di pallanuoto del Posillipo, che partecipa al campionato di Serie A1 2021-22, è stata presentata alla stampa nei saloni del Circolo Nautico alla presenza dei dirigenti e di campioni del passato, dai fratelli Franco e Pino Porzio , a Stefano, Marco e Francesco Postiglione.

" L 'appartenenza e l'identità al nostro Circolo - ha detto il presidente del Posillipo, Filippo Parisio, unite alla sua indelebile storicità, devono essere la strada da perseguire per questa nuova ed appassionata dirigenza. La squadra di pallanuoto sarà una di queste espressioni, con giocatori giovani ed entusiasti di rappresentare il Circolo, guidati da un tecnico valido come Roberto Brancaccio". "Voglio assolutamente riportare - ha aggiunto Parisio - appena riaprirà l'impianto della Piscina Scandone, il pubblico ed i soci del Posillipo, a seguire le partite in casa, coinvolgendo anche tutti i ragazzi, con i rispettivi allenatori, delle altre gloriose discipline sportive del Circolo ".

"Ho l'onore di guidare questa squadra per il quinto anno consecutivo - ha detto l' allenatore Roberto Brancaccio - dobbiamo costruire la nostra stagione cercando di sfruttare al massimo le potenzialità della squadra. Il cammino non sarà facile, ma sono certo che tutti i ragazzi a mia disposizione daranno sempre il massimo facilitando il mio lavoro e quello del valido staff a mia disposizione, con l'abnegazione e la volontà di fare sempre bene".Sabato alle 17 nella Piscina Comunale di Santa Maria Capua Vetere, vista la momentanea indisponibilità dell'impianto della Piscina Scandone, il C.N.Posillipo affronterà nella seconda giornata del campionato, Campioni d'Europa della Pro Recco. (ANSA).