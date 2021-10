Maltempo:collisione tra navi in porto Procida, nessun ferito

(ANSA) - PROCIDA (NAPOLI), 14 OTT - Una piccola collisione senza conseguenze è avvenuta oggi nel porto dell'isola di Procida (Napoli) tra due traghetti di linea. Ad essere coinvolte le navi Rosa D'Abundo e Macaiva, la prima in arrivo da Pozzuoli la seconda in procinto di partire per il porto flegreo.

Immediato l'intervento della Guardia Costiera isolana, coordinata dal comandante Cocciolo; l'incidente non ha provocato immediate conseguenze per i 13 passeggeri a bordo della Rosa D'Abundo, che in fase di ormeggio a causa del forte vento ha urtato la banchina e la Macaiva in sosta. Nessun problema neppure per gli equipaggi delle due unità.

Per alcuni minuti è stato bloccato l'ingresso in porto alle altre navi per poter ormeggiare la nave 'scarrocciata' danneggiata ed effettuare lo sbarco dei passeggeri, in sicurezza.

Sono in corso più puntuali accertamenti sulla Rosa D'Abundo, autorizzata al trasferimento nel porto di Pozzuoli, al fine di verificare il permanere delle condizioni di sicurezza e l'idoneità piena alla navigazione. (ANSA).