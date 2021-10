Investito da treno del Metro' Linea 1 di Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 14 OTT - Un uomo è stato investito da un treno della linea 1 della Metropolitana di Napoli. E' accaduto intorno alle 16 alla stazione "Quattro giornate". Secondo una prima ricostruzione dell' ANM l' uomo si sarebbe gettato sui binari poco prima dell' arrivo del treno,. Il macchinista, che è in stato choc, ha frenato rallentando notevolmente l' impatto.

L' uomo è stato estratto dai binari dai Vigili del Fuoco , ed è stato trasportato in Ospedale. Le sue condizioni, ad una prima valutazione non sarebbero molto gravi. La circolazione sulla linea ! è interrotta. ANM sta cercando di riaprire la tratta tra Piscinola e Vanvitelli. (ANSA).